В Сумах активисты требуют отстранить директора КП «Дорремстрой» от должности Сегодня во время аппаратного совещания в мэрии около десятка активистов с различными плакатами требовали создать комиссию по проверке деятельности КП «Дорремстой» и отстранить директора предприятия с занимаемой должности.

Свою позицию они объясняют ужасным состоянием дорог и якобы бездеятельностью директора.

По их словам, в прошлую середу они вместе с единомышленниками решили проверить качество дорог в городе. После того, как они проехались на автомобилях городскими улицами, несколько транспортных средств пришли в неисправность. Этот факт, как сообщают автомобилисты, был зафиксирован работниками полиции и составлен соответствующий протокол по ст. 140 КУоАП (Нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог, непринятие мер по своевременному запрету или ограничению движения, либо обозначению на автомобильных дорогах и улицах мест проведения работ).

После рейда активисты захотели пообщаться с директором КП «Доррестрой» Александром Вегерой, однако ни его, ни других сотрудников из администрации, по их словам, в разгар рабочего дня не оказалось на месте.

Сам Александр Вегера ответил, что был на объекте.

Представитель областной организации «Авто Евро Сила» вместе с другими автомобилистами подготовил обращение с просьбой осуществить проверку относительно соблюдения параметров ремонта дорог и списания материалов за фактическим объемом работ за 2015-2017 гг. На время осуществления проверки активисты просят отстранить Александра Вегеру с занимаемой должности. Помимо этого, в своем обращении они требуют создать временную комиссию для проверки качества ремонта и предоставить отчет по ремонту дорог г. Сумы за 2017 год с указанием стоимости работ и подрядчика.

В случае, если их обращение будет проигнорировано, активисты намерены блокировать автомобильные дороги города, проводить протестные акции и обращаться в антикоррупционные и правоохранительные органы.

Выслушав их, и.о. городского головы Владимир Войтенко частично согласилсяс замечаниями активистов. Впрочем, главной причиной неудовлетворительного состояния дорог он называет недостаточное финансирование и дефицит средств:

«Мы все заинтересованы в максимальном проведении ремонтных работ на дорогах и тротуарах, но бюджет города не насколько большой, чтобы мы могли себе позволить отремонтировать все дороги качественно за 2-3 года».

Сам Александр Вегера уверяет, что все делает в интересах города и ему нечего бояться, поскольку в прошлом году их проверяла аудиторская служба, налоговая инспекция и охрана труда, но никаких серьезных нарушений не нашли.