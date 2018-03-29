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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчане продолжают участвовать во Всеукраинской футбольной лиге участников АТО

14 апреля в Сумах на стадионе Футбольного центра «Барса» состоялся очередной поединок Всеукраинской Футбольной Лиги участников АТО.

На поле встретились сумская команда «Ураган» и команда Национальной гвардии из Киевской области «Барс».

Перед началом матча участники минутой молчания почтили память погибших товарищей. В жесткой и бескомпромиссной борьбе дебютант соревнований «Ураган» со счетом 2:4 уступил «Барсу». Доставать мячи из сетки ворот голкипера команды гостей заставили наши Евгений Фурманец, представитель Национальной полиции, и Ярослав Шабала, артиллерист 27-й Сумской РеАБр.

После игры капитан команды «Ураган» Иван Вельбой сказал: «Главное, что ребята собрались все вместе и пусть противник готовится - мы еще свое наверстает. Всегда ждем болельщиков на наши встречи и в дальнейшем обещаем еще более красивый и зажигательный футбол».

Напомним, что эти соревнования проводяться в рамках самой масштабной в Украине программі психологической и физкультурно-оздоровительной реабилитации участников АТО, которая состоит из шести региональных дивизионов «Киев», «Север», «Восток», «Центр», «Запад», «Юг». По результатам соревнований победители региональных дивизионов разыграют переходящий Кубок Героев АТО на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского ко Дню Защитника Украины. В этом году в чемпионате принимают участие 59 команд сектора безопасности и обороны Украины и ветеранов АТО - всего более полутора тысяч участников АТО.

Спорт Ураган Футбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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