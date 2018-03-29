Сумские мусорщики жалуются на вандализм Сегодня, 16 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии представители компаний-перевозчиков мусора пожаловались на вандализм и воровство со стороны сумчан.

- Мусорные контейнеры как жглись, так и жгутся, как крали, так и крадут, У нас за выходные украли четыре новых бака, которые мы только выставили, - поделился директор ООО «А-Муссон» Алексей Олийнык. – Снято ограждение на ул. Прокофьева. На ул. Троицкая сегодня с утра все бачки перевернуты. Постоянно снимают колеса с новых бачков. С Нового года 60 колес снято, одно колесо стоит 500 грн. За полгода сожжено 9 «колокольчиков», один стоит 27 тыс. грн. Мы сообщаем в полицию, реакции нет никакой. Это реально крик души. Что нам делать дальше? На Курской вчера подожгли кучу мусора возле площадки, жители сами потушили.

Такая же ситуация и по ООО «Сервисресурс», сообщил представитель компании.

И.о. мэра Сум Владимир Войтенко поинтересовался у начальника сектора Сумского отдела полиции ГУНП в Сумской области Александра Дидусьова результатами обращений мусорщиков:

- Какие-то все-таки результаты есть по поводу такого просто постыдного поведения наших граждан, которые уничтожают имущество наших предприятий?

- Обращения о повреждении мусорных баков поступают в Сумской отдел полиции, - ответил А.Дидусьов. – Но суммы убытков не является достаточной для возбуждения уголовного производства. К сожалению, ни один виновный не был задержан работниками полиции.

- Вчера у нас на новой площадке украли три новых бака на СКД, 44, - снова поднялся директор ООО «А-Муссон». – Это ж явно с машиной были. Новые баки, оцинкованные, мы их только поставили. С логотипом, мы специально такие заказывали.

- Очень тяжелая ситуация, непонятная для меня, - подытожил В.Войтенко. – Когда с одной стороны мы говорим, что хотим навести порядок в нашем городе, с другой – такое поведение наших жителей. Тем более ,что стоимость тех колес, это копейки можно сказать. Но получается, что предприятие несет огромные убытки, потому что выходит из строя полностью оборудование. Патрульная полиция, обратите внимание на мусорные площадки. И давайте проведем оптимизацию контейнерных площадок, возможно, объединить несколько площадок в одну, чтобы не стояло по нашим дворам по два бака. И дворы будут меньше разрушатся, потому что все-таки когда мусоровозы ездят по дворам, они разрушают все, особенно там, где повороты не позволяют вписываться нормально. Через неделю доложите о первых результатах.