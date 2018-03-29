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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:43127

Суд отстранил от должности депутата, которого судят за взяточничество

Апелляционный суд отстранил от должности депутата Сумского областного совета, который возглавляет отдел экологического контроля в Госэкоинспекции.

Коллегия судей уголовной палаты Апелляционного суда Сумской области рассмотрела апелляционную жалобу прокуратуры на решение Заречного районного суда г. Сумы, которой стороне защиты было отказано в удовлетворении ходатайства об отстранении депутата Сумского областного совета от должности начальника отдела экологического и радиологического контроля Государственной экологической инспекции в Сумской области.

Правоохранительные органы инкриминируют сумском депутату совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст 368 Уголовного кодекса Украины. Подозревают чиновника в том, что он, занимая должность начальника отдела экологического и радиологического контроля в Госэкоинспекции, используя свое служебное положение, неоднократно требовал и получал от своего подчиненного неправомерную выгоду. Требования апелляционной жалобы прокурор обосновал тем, что лицо может оказывать давление на своих подчиненных, препятствовать ведению объективного досудебного расследования. Сторона защиты возражала против удовлетворения апелляционной жалобы.

Рассмотрев материалы уголовного производства, коллегия судей апелляционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора и отстранила народного избранника от занимаемой им должности в Государственной экологической инспекции, поскольку возможные риски того, что лицо, используя свое служебное положение, препятствовать ведению следствия, сообщает пресс-служба суда.

Напомним: речь идет о депутате Сумского облсовета Андрее Божке, которого поймали на взятке в январе 2018 года.

Право Андрей Божок Взятка Отстранение
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