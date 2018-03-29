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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:11326

Сумские дорожники начали ремонтные работы

На прошлой неделе работники КП «Дорремстрой» приступили к текущему ремонту дорог.

Об этом сегодня, 16 апреля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов

- На прошлой неделе был запущен асфальтный завод, – поделился он. – На сегодня КП «Дорремстрой» выполняет работы по ямочному ремонту. Работы мы разделяем на три составляющих. Первая – это непосредственно ямочный ремонт, потом плавно переходим к среднему текущему ремонту, такие работы проводились на ул. Г.Кондратьева. Потом плавно переходим к капитальному ремонту…

- Сколько уже сделано? – поинтересовался и.о. мэра Сум Владимир Войтенко. – Потому что было много обращений и горожан и патрульной полиции.

- Мы начали с больших ям на магистральных улицах, - рассказал директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. – Начали с улиц, где ездит общественный транспорт. На сегодня устранили ямочность на примерно 20 улицах – это Харьковская, Лушпы, Героев Крут, Металлургов, центральная часть, Кондратьева, Ильинская. А к концу прошлой неделе погода позволила нам перейти уже к полноценному текущему ремонту. В пятницу-субботу работали по ул. Металлургов, Белопольское шоссе и параллельно приступили к среднему ремонту по ул. Бандеры. Также производили уборку дорог от смета. За зиму было высыпано более 7 тыс. тонн сыпучих материалов. В основном работы ведутся в ночное время. На сегодня убрано примерно 30% улиц. Пол капитальному ремонту на прошлой неделе был заключен договор на окончание работ по ул. Роменской, начало работ по ул. Холодногорской. Предоставлены документы в финансовые органы на предоставление авансов.

Сегодня работы продолжаются в плановом режиме. Работает три фрезы - на автовокзале (ул. С. Бандеры), по ул. Ковпака и ул. Белопольское шоссе и одна - по ул. Прокофьева. Пять-шесть бригад будет задействовано по объектам. Если погодные условия и в дальнейшем позволят, то на этой неделе ямы уберем.

Также директор КП «Дорремстрой» сообщил, что в зимний период предприятие произвело капитальный ремонт двух установок на старом асфальтовом заводе, а также установило там новый теплонагреватель, что в дальнейшем значительно удешевит стоимость асфальтобетона. На этой неделе будет запущен новый асфальтный завод.

Общество Ремонт дорог
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