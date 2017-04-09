Сумчане отличились на Кубке Карпат 15 апреля в Ивано-Франковске провели «Кубок Карпат по бодибилдингу и бодифитнесу.

Сумские спортсмены удачно съездили на соревнования. Первые места заняли: Максим Черненко в категории «бодибилдинг до 85кг», Юлия Майнулович в «бодифитнесе», Елена Глазун в «фитнес бикини свыше 165 см» и стала абсолютной чемпионкой.

Кроме того, третьими стали Татьяна Шептун в «бодифитнесе», Елена Пушнина в «фитнес бикини до 165 см». Виталия Алисименко была 4-ой в «бодифитнес».