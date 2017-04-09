Сумчане отличились на Кубке Карпат

Сумские спортсмены удачно съездили на соревнования. Первые места заняли: Максим Черненко в категории «бодибилдинг до 85кг», Юлия Майнулович в «бодифитнесе», Елена Глазун в «фитнес бикини свыше 165 см» и стала абсолютной чемпионкой.
Кроме того, третьими стали Татьяна Шептун в «бодифитнесе», Елена Пушнина в «фитнес бикини до 165 см». Виталия Алисименко была 4-ой в «бодифитнес».
Сегодня, 4 ноября, в Киеве проходил чемпионат Украины по бодибилдингу и атлетизму по версии Всемирной федерации WBPF....
28 октября в Виннице прошел чемпионат Украины по бодибилдингу, фитнесу под эгидой Национальной федерации бодибилдинга и фитнеса....
22-23 апреля в Запорожье проходил кубок Украины по бодибилдингу и фитнесу....
15 апреля прошел кубок Харькова по бодибилдингу и фитнес бикини 2017....
8 апреля прошел один из самых престижных турниров по бодибилдингу в Украине – Открытый Кубок Киева....