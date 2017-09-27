Сумские хоккеистки проиграли бориспольчанкам

В соревнованиях приняли участие три сумских команды, а также девушки из Борисполя, Коростеня, Винницы и Полтавы.
По итогам кругового турнира чемпионками стали бориспольчанки, обыгравшие всех с сухим крупным счетом, второе место заняла команда СДЮШОР «Динамо-1», третье – СДЮШОР «Динамо-2». Еще одна сумская команда «ОДЮСШ КСД» заняла шестое место.
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