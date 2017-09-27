Сумские хоккеистки проиграли бориспольчанкам 15 апреля в Борисполе завершился чемпионат Украины по хоккею на траве среди девушек 2003-2004 г.р.

В соревнованиях приняли участие три сумских команды, а также девушки из Борисполя, Коростеня, Винницы и Полтавы.

По итогам кругового турнира чемпионками стали бориспольчанки, обыгравшие всех с сухим крупным счетом, второе место заняла команда СДЮШОР «Динамо-1», третье – СДЮШОР «Динамо-2». Еще одна сумская команда «ОДЮСШ КСД» заняла шестое место.