В Сумах ОРВИ и гриппом переболели больше 40 тысяч человек

- Всего с 40-ой недели 2017-го по 14-ую неделю 2018 года заболело 42531 человек, среди них 28 039 детей, что составляет 65,9%, - доложила она. - В эпидемическом сезоне 2016-2017 годов общее количество заболевших составило 37209 человек, среди них больных детей – 22 314, то есть 59,9%.
В эпидемическом сезоне 2017-2018 годов среди жителей города летальных случаев по поводу заболевания гриппом не было.
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На 12-ой неделе 2018 года зарегистрировано 70 случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний (11 неделя - 80 случаев)....
Об этом во время аппаратного совещания в мэрии 19 марта сообщила замначальника отдела здравоохранения Наталья Кипенко....
На 11-й неделе 2018 года зарегистрировано 80 случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний (на предыдущей - 88 случаев)....
На 10-й неделе 2018 года зарегистрировано 88 случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний (9 неделя - 158 случаев), сообщает ГУ «Сумской...