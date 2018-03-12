Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02175

В Сумах ОРВИ и гриппом переболели больше 40 тысяч человек

И.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко доложила о состоянии заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в эпидемический сезон 2017-2018 годов.

- Всего с 40-ой недели 2017-го по 14-ую неделю 2018 года заболело 42531 человек, среди них 28 039 детей, что составляет 65,9%, - доложила она. - В эпидемическом сезоне 2016-2017 годов общее количество заболевших составило 37209 человек, среди них больных детей – 22 314, то есть 59,9%.

В эпидемическом сезоне 2017-2018 годов среди жителей города летальных случаев по поводу заболевания гриппом не было.

Общество Грипп ОРВИ
view counter

По тематике

30.03.2018 16:18

Грипп на Сумщине постепенно отступает

На этой неделе на Сумщине зарегистрировано 47 случаев гриппа....

23.03.2018 15:25

На Сумщине зарегистрировали 70 случаев гриппа за неделю

На 12-ой неделе 2018 года зарегистрировано 70 случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний (11 неделя - 80 случаев)....

19.03.2018 09:41

Заболеваемость среди сумчан гриппом и ОРВИ идет на спад

Об этом во время аппаратного совещания в мэрии 19 марта сообщила замначальника отдела здравоохранения Наталья Кипенко....

16.03.2018 16:00

На Сумщине зарегистрировано 80 случаев гриппа

На 11-й неделе 2018 года зарегистрировано 80 случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний (на предыдущей - 88 случаев)....

12.03.2018 14:44

На Сумщине за неделю зарегистрировано 88 случаев гриппа

На 10-й неделе 2018 года зарегистрировано 88 случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний (9 неделя - 158 случаев), сообщает ГУ «Сумской...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.