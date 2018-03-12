В Сумах ОРВИ и гриппом переболели больше 40 тысяч человек И.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко доложила о состоянии заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в эпидемический сезон 2017-2018 годов.

- Всего с 40-ой недели 2017-го по 14-ую неделю 2018 года заболело 42531 человек, среди них 28 039 детей, что составляет 65,9%, - доложила она. - В эпидемическом сезоне 2016-2017 годов общее количество заболевших составило 37209 человек, среди них больных детей – 22 314, то есть 59,9%.

В эпидемическом сезоне 2017-2018 годов среди жителей города летальных случаев по поводу заболевания гриппом не было.