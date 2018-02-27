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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:37189

Украинец пытался вывезти контрабандные медпрепараты

Сумские таможенники предотвратили очередную попытку незаконного вывоза за пределы территории Украины партии медицинских препаратов.

На днях, на таможенном посту «Белополье» работники Сумской таможни ГФС вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины, который пытался перевезти медицинские препараты. Во время осуществления таможенного контроля было найдено анаболические средства для системного применения «Nandrolone Dekanoate» и «Methandienon». Обнаруженные предметы находились в сумке с личными вещами. О наличии данных предметов правонарушитель не указал в таможенной декларации и не заявил устно. Медицинские препараты изъяты.

Право Таможня
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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