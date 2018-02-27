Украинец пытался вывезти контрабандные медпрепараты

На днях, на таможенном посту «Белополье» работники Сумской таможни ГФС вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины, который пытался перевезти медицинские препараты. Во время осуществления таможенного контроля было найдено анаболические средства для системного применения «Nandrolone Dekanoate» и «Methandienon». Обнаруженные предметы находились в сумке с личными вещами. О наличии данных предметов правонарушитель не указал в таможенной декларации и не заявил устно. Медицинские препараты изъяты.
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