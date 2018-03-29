На таможне поймали амфетаминщика

Мужчина пытался перевезти наркотическое средство через таможенную границу Украины вместе с личными вещами. Правонарушитель отметил, что находка является амфетамином и используется для собственного употребления. Вещество изъято и отправлено на экспертизу.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных статьей 483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля».
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