На таможне поймали амфетаминщика На таможенном посту «Бачевск» было найдено порошкообразное вещество белого цвета у гражданина Украины.

Мужчина пытался перевезти наркотическое средство через таможенную границу Украины вместе с личными вещами. Правонарушитель отметил, что находка является амфетамином и используется для собственного употребления. Вещество изъято и отправлено на экспертизу.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, предусмотренных статьей 483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля».