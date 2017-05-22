Сумчане отличились на чемпионате Украины по армрестлингу

Наши спортсмены вступили на отлично. Николай Педоренко занял два первых места на обе руки в весовой категории до 55 кг, Сергей Семеренко занял первое и второе места в весе до 70 кг, Владимир Касьяненко был первым и третьим в весе до 80 кг, Анатолий Сасса взял два «серебра» в весе свыше 100 кг, Богдан Клименко был вторым и третьим в весе до 70кг, Евгений Литовцев стал двукратным чемпионом до 100 кг.
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