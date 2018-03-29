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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:56183

Сумские копы задержали киевлянку, которая находится в розыске

За нарушение ПДД на улице Ивана Сирко, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль BMW столичной регистрации.

Проверяя документы по имеющимся базам, стражи порядка установили, что 33-летняя женщина, управлявшая авто находится в розыске Днепровским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Причина розыска - открытое уголовное производство по ст. 366 (служебный подлог) УК.

Патрульные доставили женщину в Сумской отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Право Патрульная полиция
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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