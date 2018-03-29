Сумские копы задержали киевлянку, которая находится в розыске

Проверяя документы по имеющимся базам, стражи порядка установили, что 33-летняя женщина, управлявшая авто находится в розыске Днепровским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Причина розыска - открытое уголовное производство по ст. 366 (служебный подлог) УК.
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