Сумские копы задержали киевлянку, которая находится в розыске За нарушение ПДД на улице Ивана Сирко, экипаж патрульной полиции остановил автомобиль BMW столичной регистрации.

Проверяя документы по имеющимся базам, стражи порядка установили, что 33-летняя женщина, управлявшая авто находится в розыске Днепровским управлением полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. Причина розыска - открытое уголовное производство по ст. 366 (служебный подлог) УК. Патрульные доставили женщину в Сумской отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.