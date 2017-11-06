В Сумах массово увольняют коммунальщиков Два сумских ЖЭКа увольняют больше сотни человек.

Об этом сообщает Сумской областной центр занятости, который предоставил отчет о запланированном массовом увольнении ООО «УК «ДОМКОМ СУМЫ» 55 человек в связи с сокращением 28 мая текущего года, а также ЧРСП «РЕМСТРОЙ» - 69 человек в связи с сокращением 30 мая этого года.