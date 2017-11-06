В Сумах массово увольняют коммунальщиков

Об этом сообщает Сумской областной центр занятости, который предоставил отчет о запланированном массовом увольнении ООО «УК «ДОМКОМ СУМЫ» 55 человек в связи с сокращением 28 мая текущего года, а также ЧРСП «РЕМСТРОЙ» - 69 человек в связи с сокращением 30 мая этого года.
15 января Александр Марченко написал заявление об увольнении с должности первого зампредседателя Сумской облгосадминистрации...
Во вторник, 9 января, пройдет очередное заседание исполкома Сумского горсовета....
20 декабря следователь горотдела полиции постановил признать Владимира Ведмедева потерпевшим в уголовном производстве по факту угрозы убийством....
Такое решение сегодня приняла квалификационная дисциплинарная комиссия прокуроров....
Собрание судей Хозяйственного суда Сумской области рассмотрело заявление главы суда о снятии административных полномочий....