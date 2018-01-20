На Сумщине устроили засаду на браконьеров Браконьерские орудия лова, плавсредство и более 100 кг рыбы изъяли работники полиции и рыбоохранного патруля в ходе операции «Нерест» у двух мужчин на водоеме в Великописаревском районе.

Работники Великописаревского отделения Ахтырского отдела полиции, узнав, что по ночам кто-то браконьерским способом и еще и во время нереста добывает рыбу на пруду вблизи села Екатериновка, совместно с представителями Украинского общества охотников и рыболовов и рыбоохранным патрулем, решили поймать злоумышленников «на горячем».

Лишь на третью ночь дежурство рейдовой группы принесло результат: прямо на плесе пруда правоохранители заметили надувную резиновую лодку и двух человек, которые вытаскивали сети. Злоумышленниками, которые несмотря на нерест, сетками ловили икорную рыбу, оказались 54-летний и 39-летний жители Ахтырки. О том, что они не впервые занимались незаконным промыслом рыбных ресурсов, свидетельствует экипировка мужчин, наличие лодки и сетей.

У браконьеров правоохранители и охранники природы обнаружили и изъяли 103 кг рыбы таких видов как карась, щука, окунь, плотва и линь, а также плавсредство, шесть сетей и подсак. По предварительным подсчетам полицейских, ущерб, нанесенный действиями злоумышленников природе и государству, составил около 10 000 гривен.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.