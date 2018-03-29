В Шостке жертвой вора стала многодетная мать

На линию «102» обратилась 29-летняя жительница Шостки, мать троих детей. Женщина рассказала полицейским, что неизвестный похитил из подъезда многоэтажки коляску ее ребенка.
Проведя ряд розыскных мероприятий, правоохранители установили причастность к краже ранее неоднократно судимого 21-летнего местного жителя.
«Мужчина признался в содеянном, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Он рассказал, куда дел похищенную вещь, а чуть позже наши сотрудники ее изъяли и вернули владелице».
В отношении подозреваемого открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное мужчине грозит до пяти лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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