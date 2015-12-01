Сумские чирлидерши выиграли чемпионат Украины 14-15 апреля во Львове проходил чемпионат Украины среди школьников и студентов по чирлидингу.

В соревнованиях приняли участие Воспитанницы Сумского областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодёжью под руководством Нели Безрядиной. Среди юниоров сумская команда заняла первое место в категории «хип-хоп», а Екатерина Вовк стала третьей в категории «хип-хоп соло».