Сумские чирлидерши выиграли чемпионат Украины

В соревнованиях приняли участие Воспитанницы Сумского областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодёжью под руководством Нели Безрядиной. Среди юниоров сумская команда заняла первое место в категории «хип-хоп», а Екатерина Вовк стала третьей в категории «хип-хоп соло».
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