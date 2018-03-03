Полиция и родственники разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)

Последний раз очевидцы видели пропавшего пенсионера в Великой Рыбице 10 апреля нынешнего года. Куда мог направиться летний мужчина и где находится, выясняет полиция.
На вид пропавшему 80-85 лет, ростом около 170 см, худощавого телосложения, сутулый. Особые приметы: передвигается с помощью палки; на правой руке отсутствует безымянный палец.
Мужчина был одет в фуфайку синего цвета, брюки черного цвета, обут в коричневые ботинки. На голове был черный кожаный картуз.
Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с призывом: если кто видел пропавшего мужа, располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по телефонам: (05459) 7-19-32, 7-12-02, (050) 307- 98-86 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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