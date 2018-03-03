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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15239

Полиция и родственники разыскивают без вести пропавшего мужчину (фото)

Работники Краснопольского отделения полиции разыскивают без вести пропавшего Безкоровайного Александра Петровича, 1935 г.р., жителя села Великая Рыбица Краснопольского района.

Последний раз очевидцы видели пропавшего пенсионера в Великой Рыбице 10 апреля нынешнего года. Куда мог направиться летний мужчина и где находится, выясняет полиция.

На вид пропавшему 80-85 лет, ростом около 170 см, худощавого телосложения, сутулый. Особые приметы: передвигается с помощью палки; на правой руке отсутствует безымянный палец.

Мужчина был одет в фуфайку синего цвета, брюки черного цвета, обут в коричневые ботинки. На голове был черный кожаный картуз.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с призывом: если кто видел пропавшего мужа, располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по телефонам: (05459) 7-19-32, 7-12-02, (050) 307- 98-86 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Без вести Краснопольский район
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