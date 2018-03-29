Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:29193

Молдаванин спрятал в «Мерседесе»» более полусотни смартфонов

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно работниками таможни обнаружили большое количество мобильных телефонов, скрытых от контроля.

Осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Sprinter» молдавской регистрации, на котором въезжали в Украину граждане Молдовы, пограничный наряд в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно за обшивкой салона и дверей обнаружил мобильные телефоны марки «Samsung Galaxy» моделей S6, S7, и S8 + общим количеством 52 шт.

Водитель признался стражам границы, что обнаруженный товар он скрыл сознательно с целью незаконного перемещения его через границу с последующей доставкой в Молдову.

Обнаруженные гаджеты и автомобиль изъяты для принятия соответствующего правового решения.

Право Пограничники
view counter

По тематике

Сегодня 17:31

Пограничники задержали украинку, которая незаконно пересекла границу

В Краснопольском районе пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины....

Украинка не довезла из России биологически активные добавки
Сегодня 08:39

Украинка не довезла из России биологически активные добавки

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили большое количество биологически активных добавок....

В пункте пропуска «Бачевск» обнаружили старинную банкноту
13.04.2018 13:00

В пункте пропуска «Бачевск» обнаружили старинную банкноту

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного перемещения через границу старинной...

13.04.2018 12:05

Пограничники задержали контрабандиста с товаром

В Великописаревском районе пограничники отдела «Великая Писаревка» Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу товаров народного потребления....

13.04.2018 11:59

Пограничный пес помог найти наркотики

12 апреля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.