Молдаванин спрятал в «Мерседесе»» более полусотни смартфонов В пункте пропуска «Бачевск» пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно работниками таможни обнаружили большое количество мобильных телефонов, скрытых от контроля.

Осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Sprinter» молдавской регистрации, на котором въезжали в Украину граждане Молдовы, пограничный наряд в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно за обшивкой салона и дверей обнаружил мобильные телефоны марки «Samsung Galaxy» моделей S6, S7, и S8 + общим количеством 52 шт.

Водитель признался стражам границы, что обнаруженный товар он скрыл сознательно с целью незаконного перемещения его через границу с последующей доставкой в Молдову.

Обнаруженные гаджеты и автомобиль изъяты для принятия соответствующего правового решения.