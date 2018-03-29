Молдаванин спрятал в «Мерседесе»» более полусотни смартфонов

Осматривая микроавтобус марки «Mercedes-Benz Sprinter» молдавской регистрации, на котором въезжали в Украину граждане Молдовы, пограничный наряд в конструктивных особенностях транспортного средства, а именно за обшивкой салона и дверей обнаружил мобильные телефоны марки «Samsung Galaxy» моделей S6, S7, и S8 + общим количеством 52 шт.
Водитель признался стражам границы, что обнаруженный товар он скрыл сознательно с целью незаконного перемещения его через границу с последующей доставкой в Молдову.
Обнаруженные гаджеты и автомобиль изъяты для принятия соответствующего правового решения.
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