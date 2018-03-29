Пограничники задержали украинку, которая незаконно пересекла границу В Краснопольском районе пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины.

Пограничный патруль в непосредственной близости от госграницы в районе населенного пункта Марьино задержал нашу соотечественницу. Женщина незаконно пересекла границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска.

Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины на 59-летнюю местную жительницу составлены административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

Всего с начала года пограничниками Сумского отряда задержали 63 нарушителей государственной границы, из них 11 нелегальных мигрантов.