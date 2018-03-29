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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:31233

Пограничники задержали украинку, которая незаконно пересекла границу

В Краснопольском районе пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины.

Пограничный патруль в непосредственной близости от госграницы в районе населенного пункта Марьино задержал нашу соотечественницу. Женщина незаконно пересекла границу с территории России на территорию Украины в пешем порядке вне установленных пунктов пропуска.

Сейчас за незаконное пересечение государственной границы Украины на 59-летнюю местную жительницу составлены административные материалы по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП.

Всего с начала года пограничниками Сумского отряда задержали 63 нарушителей государственной границы, из них 11 нелегальных мигрантов.

Право Пограничники
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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