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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За выходные спасатели 21 раз ликвидировали возгорание хозсооружений

За прошедшие выходные на территории области возник 21 пожар в хозяйственных постройках.

Возгорания были зафиксированы в Конотопском, Ямпольском, Липоводолинском, Серединобудском, Глуховском, Краснопольском, Кролевецком, Тростянецком, Шосткинском, Лебединском, Путивльском, Недригайловском, городах Глухов, Шостка, Конотоп и Сумы.

Так, в частности 15 апреля в 18:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке по ул. Партизанская в с. Ворожба Лебединского района. Информация поступила от случайной прохожей, которая увидела дым и пламя из-под крыши здания. На место происшествия был направлен дежурный караул 18 Государственной пожарно-спасательной части. Преодолев 25 км, спасатели прибыли на место вызова и установили, что пламенем охвачены кровля и перекрытие по всей площади и стены на площади до 6 кв. м. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автомобили пришлось дозаправлять от водонапорной башни, расположенной на расстоянии 3 км от очага горения. Потратив на тушение 5 тонн воды в 18:54 пожар был локализован, а в 20:40 полностью ликвидирован.

В результате пожара огнем уничтожено перекрытие и кровля по всей площади и повреждены стены на площади 6 кв. м. Причину и убытки от пожара сейчас устанавливают специалисты.

Всего к тушению были привлечены 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар
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