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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47267

В марте на Сумщине цены росли больше, чем по Украине

О ценовой ситуации на потребительском рынке Сумщины в марте 2018 года сообщает главное управление статистики в Сумской области.

В марте 2018 года индекс потребительских цен по области составил 101,3%, по Украине - 101,1%.

На потребительском рынке области в марте 2018 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 1,7%. Среди продуктов питания больше всего - на 6,5% и 4,4% - подорожали овощи и фрукты. На 0,6-2,9% выросли цены на рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, масло сливочное, сыр и творог, хлеб. В то же время, на 2,2% снизились цены на крупу гречневую. Цены на безалкогольные напитки выросли на 0,1%.

На потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг в марте 2018 года произошел рост цен на одежду и обувь, домашний текстиль, бытовую технику, нотариальные и диагностические услуги.

Вместе с тем, несколько снизились цены на топливо и масла.

Экономика Статистика Цены
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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