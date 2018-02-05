В марте на Сумщине цены росли больше, чем по Украине О ценовой ситуации на потребительском рынке Сумщины в марте 2018 года сообщает главное управление статистики в Сумской области.

В марте 2018 года индекс потребительских цен по области составил 101,3%, по Украине - 101,1%.

На потребительском рынке области в марте 2018 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 1,7%. Среди продуктов питания больше всего - на 6,5% и 4,4% - подорожали овощи и фрукты. На 0,6-2,9% выросли цены на рыбу и продукты из рыбы, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, масло сливочное, сыр и творог, хлеб. В то же время, на 2,2% снизились цены на крупу гречневую. Цены на безалкогольные напитки выросли на 0,1%.

На потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг в марте 2018 года произошел рост цен на одежду и обувь, домашний текстиль, бытовую технику, нотариальные и диагностические услуги.

Вместе с тем, несколько снизились цены на топливо и масла.