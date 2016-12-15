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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48171

Сколько дней в мае будут отдыхать сумчане

1 мая, 9 мая и 28 мая - праздничные дни.

В Украине на майские праздники ожидается несколько дополнительных выходных. Уже установлено, что 1 мая, 9 мая и 28 мая - выходные дни. 

Кабинет министров Украины принял решение о переносе рабочего дня, который предшествует выходному. 1 мая, День трудящихся, выпадает на вторник. Следовательно, понедельник, 30 апреля, согласно распоряжению, также будет выходным. Рабочий день переносится на субботу, 5 мая. 

Таким образом, выходные дни у украинцев начнутся с 28 апреля (суббота) и закончатся 2 мая (среда). 

9 мая, День памяти и примирения и День победы над нацизмом, традиционно является выходным. В этот году он выпадает на среду. 

27 мая - День Святой Троицы, выпадает на нерабочий день - воскресенье. В связи с этим выходной переносится на понедельник, 28 мая. У сумчан будет три выходных - с 26 мая (суббота) до 28 мая (понедельник). 

Общество Выходные Праздники
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