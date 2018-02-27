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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:56378

Мэр Сум Лысенко снова не явился в суд

Сегодня, 16 апреля, в Заречном районном суде должно было состояться заседание суда по делу о правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении мэра Сум Александра Лысенко.

Однако мэр, который уже семь недель на больничном, снова не явился в суд. Об этом сообщает UA:СУМИ в Фейсбуке.

«Лысенко не пришел, потому что не был уведомлен. По информации секретаря судьи - трубку не брал. Защитник В. Матишинец также не смог связаться».

Право Александр Лысенко
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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