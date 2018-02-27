Мэр Сум Лысенко снова не явился в суд

Однако мэр, который уже семь недель на больничном, снова не явился в суд. Об этом сообщает UA:СУМИ в Фейсбуке.
«Лысенко не пришел, потому что не был уведомлен. По информации секретаря судьи - трубку не брал. Защитник В. Матишинец также не смог связаться».
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