Мэр Сум Лысенко снова не явился в суд Сегодня, 16 апреля, в Заречном районном суде должно было состояться заседание суда по делу о правонарушении, связанном с коррупцией, в отношении мэра Сум Александра Лысенко.

Однако мэр, который уже семь недель на больничном, снова не явился в суд. Об этом сообщает UA:СУМИ в Фейсбуке.

«Лысенко не пришел, потому что не был уведомлен. По информации секретаря судьи - трубку не брал. Защитник В. Матишинец также не смог связаться».