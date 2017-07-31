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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За выходные на Сумщине произошло 50 пожаров

На Сумщине возросла опасность пожаров. Если за всю прошлую неделю таких случаев было зафиксировано 97, то только на протяжении выходных произошло 50 пожаров.

Это связано с возгораниями сухой растительности, которые достаточно часто перекидывались на хозяйственные сооружения и другие здания. Такие случаи зафиксированы почти во всех районах и областном центре. А виной этому человеческая неосторожность, а иногда и прямое пренебрежение требованиями пожарной безопасности при сжигании мусора, прошлогодних листьев, травы и кустарников.

Основная сложность таких пожаров в том, что их трудно обнаружить на начальной стадии. Ветром огонь быстро распространяется на значительные площади, создавая угрозу расположенным рядом объектам различного назначения и лесным насаждениям. Поэтому спасатели еще раз призывают граждан - не бросайте окурки в траву, не сжигайте намеренно сухостой.

При обнаружении признаков пожара на открытой территории или в лесной местности не будьте равнодушными попробуйте потушить возгорание самостоятельно водой, почвой или ветками лиственных пород деревьев. Если огонь довольно значительный, немедленно вызывайте службу спасения по номеру 101!

Право Пожары
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