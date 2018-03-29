В Конотопе дали 6 лет за наркотически-патронный бартер К 6 годам лишения свободы осужден конотопчанин, который обменивал наркотики на патроны.

Конотопской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 22-летнего конотопчанина, который совершил ряд преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и боеприпасов.

«В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый за наличные, а также в обмен на наркотические средства приобрел у своего знакомого патроны калибра 5,45 мм в количестве 420 шт. и патроны калибра 7,62 мм в количестве 440 шт. В дальнейшем часть патронов реализовал, а большинство хранил дома. Кроме того, во время обыска у него был изъят полиэтиленовый пакет с белым порошкообразным веществом, которое согласно заключению эксперта является психотропным веществом - амфетамин, весом около 3 г», - рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач.

По приговору суда обвиняемого приговорили к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества по ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение и сбыт боеприпасов без предусмотренного законом разрешения), ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 УК (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта, а также незаконный сбыт психотропных веществ) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.