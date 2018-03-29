За выходные на Сумщине раскрыли 7 краж и один грабеж

Так, глуховские работники полиции установили 43-летнего местного жителя, который обокрал своего 52-летнего приятеля. После дружеского застолья злоумышленник тайно украл почти три тысячи гривен, золотые изделия и мобильный телефон.
Соблазнились на деньги и жители Ромен, Ахтырки и Белопольского района. И если 37-летний роменчанин обокрал посетителя одного из магазинов города, похитив у него кошелек с деньгами, двое обокрали знакомых по месту жительства, нанеся при этом ущерб на восемь тысяч гривен, две тысячи евро и более 500 долларов США.
Еще две кражи раскрыли участковые офицеры полиции Сум и Ромен. Так, в краже одежды из магазина на сумму в тысячу гривен правоохранители подозревают 28-летнюю сумчанку, а 55-летннго роменчанина - в краже велосипеда у своего соседа. Но кроме краж, оперативники Сумского отдела полиции раскрыли грабеж в Сум. У 25-летней местной жительницы 19-летний юноша вырвал из рук мобильный и скрылся. Злоумышленника полицейские оперативно разыскали и вернули телефон его хозяйке.
По всем фактам следователи открыли соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» и ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители проверят всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественных преступлений.
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