Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:11170

За выходные на Сумщине раскрыли 7 краж и один грабеж

С начала текущего года полицейские уже раскрыли 549 краж чужого имущества и 42 грабежи. Еще 7 краж и один грабеж разоблачили правоохранители минувшие выходные.

Так, глуховские работники полиции установили 43-летнего местного жителя, который обокрал своего 52-летнего приятеля. После дружеского застолья злоумышленник тайно украл почти три тысячи гривен, золотые изделия и мобильный телефон.

Соблазнились на деньги и жители Ромен, Ахтырки и Белопольского района. И если 37-летний роменчанин обокрал посетителя одного из магазинов города, похитив у него кошелек с деньгами, двое обокрали знакомых по месту жительства, нанеся при этом ущерб на восемь тысяч гривен, две тысячи евро и более 500 долларов США.

Еще две кражи раскрыли участковые офицеры полиции Сум и Ромен. Так, в краже одежды из магазина на сумму в тысячу гривен правоохранители подозревают 28-летнюю сумчанку, а 55-летннго роменчанина - в краже велосипеда у своего соседа. Но кроме краж, оперативники Сумского отдела полиции раскрыли грабеж в Сум. У 25-летней местной жительницы 19-летний юноша вырвал из рук мобильный и скрылся. Злоумышленника полицейские оперативно разыскали и вернули телефон его хозяйке.

По всем фактам следователи открыли соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» и ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители проверят всех подозреваемых на причастность к другим подобным имущественных преступлений.

Право Грабеж Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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