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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15168

На Сумщине полиция изымала оружие

С начала нынешнего года на территории региона работники полиции обнаружили 58 фактов незаконного обращения граждан с оружием и боеприпасами. Только за минувшие выходные правоохранители изъяли из незаконного оборота обрез винтовки, патроны и кастет.

В воскресенье в Глуховский отдел полиции позвонила жительница села Береза и сообщила, что ее муж угрожает ей оружием. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа полиции и обнаружила у 37-летнего мужчины обрез винтовки СВТ-40 и три патрона к ней. Как пояснил правоохранителям гражданин, оружие он якобы нашел на чердаке дома, в котором проживает.

В Сумах в ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства 36-летнего местного жителя, который подозревается в совершении краж, работники полиции обнаружили несколько патронов калибра 7,62 мм к нарезному стрелковому огнестрельному оружию.

Полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

У 18-восемнадцатилетнего жителя Сум, которого работники полиции поздно вечером остановили на улице, в ходе поверхностного осмотра был обнаружен металлический предмет, похожий на кастет. Обнаруженная вещь изъята и направлена на экспертизу. За ношение холодного оружия злоумышленнику, согласно ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, может грозить штраф или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет.

Право Оружие
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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