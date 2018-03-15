C начала года военный сбор сумчан составил 42 миллиона гривен В Государственной налоговой инспекции в Сумах сообщают, что плательщики, состоящие на учете в инспекции, с начала отчетного года уплатили 42 млн. грн. военного сбора, что почти на 5 млн. грн. превышает сумму, уплаченную за аналогичный период прошлого года.

В инспекции напоминают, что военный сбор был введен в Украине с августа 2014 г. как дополнительный источник финансирования и поддержки украинских военнослужащих, выполняющих свою миссию в зоне проведения АТО. Ставка сбора составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению.