C начала года военный сбор сумчан составил 42 миллиона гривен

В инспекции напоминают, что военный сбор был введен в Украине с августа 2014 г. как дополнительный источник финансирования и поддержки украинских военнослужащих, выполняющих свою миссию в зоне проведения АТО.
Ставка сбора составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению.
По оперативной информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, в первом квартале текущего года в Сводный бюджет поступило 1 млрд...
В 2018 году на счета плательщиков возмещено 342,3 млн грн НДС, что на 300,9 млн грн больше, чем за аналогичный...
На Сумщине по принципиальной позиции прокуратуры государственное предприятие уплатило в бюджет 10,5 млн грн....
В автоматизированных системах ГФС Украины будут проводиться технологические и регламентные работы....
Все сумчане, которые получили в 2017 году доходы из-за рубежа - заработную плату, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или наследство, должны...