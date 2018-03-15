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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05144

C начала года военный сбор сумчан составил 42 миллиона гривен

В Государственной налоговой инспекции в Сумах сообщают, что плательщики, состоящие на учете в инспекции, с начала отчетного года уплатили 42 млн. грн. военного сбора, что почти на 5 млн. грн. превышает сумму, уплаченную за аналогичный период прошлого года.

В инспекции напоминают, что военный сбор был введен в Украине с августа 2014 г. как дополнительный источник финансирования и поддержки украинских военнослужащих, выполняющих свою миссию в зоне проведения АТО.

Ставка сбора составляет 1,5% доходов, подлежащих налогообложению.

Общество Военный сбор Налоги
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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