Сумчане просят построить школу и детсад в 12-ом микрорайоне

«Уважаемые Сумчане!
Я живу на 12 микрорайоне. Это самый большой район по численности населения в городе. Новостройки здесь растут как грибы, и эти дома заселяют в основном молодые семьи. Не знаю, куда дальше строят и строят новые фундаменты под очередные новострои, ведь инфраструктура для нормальной жизни молодой семьи здесь отсутствует.
Нет ни одного садика (тот малюткин переполненный "Теремок", что возле Эко-маркета я даже не беру на счёт).
Нет ни одной школы.
Я уже молчу про поликлинику. Кто знаком с филиалом 5-ой больницы на 9ке поймёт моё молчание.
Огромная толпа мам с детьми весь год (кроме лета) перегружает по утрам маршрутки минимум до 9 мкрн.
Все едут в школу (17, 23, 29).
В общем, есть деньги на дома, супермаркеты, долбанные офисы никому не нужные, НО НЕ НА ШКОЛУ И САДИК ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ.
ПОДДЕРЖИТЕ.
МОЖЕТ ДОСТУЧИМСЯ», - просит автор петиции Василенко Валерия Сергеевна.
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