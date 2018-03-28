Сумчане просят построить школу и детсад в 12-ом микрорайоне На сайте онлайн-петиций появилось обращение «Строительство школы и садика на Героев Крут».

«Уважаемые Сумчане!

Я живу на 12 микрорайоне. Это самый большой район по численности населения в городе. Новостройки здесь растут как грибы, и эти дома заселяют в основном молодые семьи. Не знаю, куда дальше строят и строят новые фундаменты под очередные новострои, ведь инфраструктура для нормальной жизни молодой семьи здесь отсутствует.

Нет ни одного садика (тот малюткин переполненный "Теремок", что возле Эко-маркета я даже не беру на счёт).

Нет ни одной школы.

Я уже молчу про поликлинику. Кто знаком с филиалом 5-ой больницы на 9ке поймёт моё молчание.

Огромная толпа мам с детьми весь год (кроме лета) перегружает по утрам маршрутки минимум до 9 мкрн.

Все едут в школу (17, 23, 29).

В общем, есть деньги на дома, супермаркеты, долбанные офисы никому не нужные, НО НЕ НА ШКОЛУ И САДИК ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ.

ПОДДЕРЖИТЕ.

МОЖЕТ ДОСТУЧИМСЯ», - просит автор петиции Василенко Валерия Сергеевна.