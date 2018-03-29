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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:19188

Суд взыскал 75 тыс. грн за пользование землей в Ахтырке без договора аренды

В Хозяйственный суд Сумской области обратился прокурор с исковым заявлением, которое подал в интересах государства в лице истца Ахтырского городского совета.

В нем он просил суд взыскать с ответчика - частного предпринимателя убытки, причиненные использованием земельного участка, расположенного в г. Ахтырка, без правоустанавливающих документов. По данным прокурора, размер ущерба от таких неправомерных действий достиг почти 75 000 гривен.

В ходе досудебного следствия установлено, что действительно ответчик почти три года назад приобрел право собственности на объект недвижимого имущества, находящегося на земельном участке коммунальной формы собственности, но право пользованием ею так и не оформил. В результате таких действий нанесен ущерб интересам общества в виде упущенной выгоды.

10 апреля Хозяйственным судом Сумской области принято решение взыскать с юридического лица в городской бюджет 75 000 гривен убытков, которые причинены использованием земельного участка без необходимого договора аренды, сообщает пресс-служба суда.

Право Ахтырка Земля Хозяйственный суд Сумской области
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