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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:031471

На Сумщине поймали нелегальных лесорубов

На Сумщине работники полиции обнаружили жителей Тростянецкого и Великописаревского районов, которые занимались незаконной вырубкой сосны и ясеня.

За последние два дня в ходе проверки полицейские задокументировали два факта похищения древесины твердой породы. Нарушителями оказались двое мужчин - 44-летний житель Великописаревского района и 69-летний пенсионер из Тростянецкого района, которые в местных лесных массивах осуществили незаконную вырубку акаций и сосен. И если младший спилил пять деревьев акации, дедушка совершил незаконную порубку пяти сосен и четырех деревьев акации.

Во время беседы с работниками полиции мужчины рассказали, что деревья выбирали для себя, для собственного пользования, выбирая твердые породы.

Древесину работники полиции изъяли и устанавливают нанесенные нарушителями убытки. А по данному факту открыли уголовные производства по ч.1 ст.246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка леса», которая предусматривает штраф или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Вырубка деревьев
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Комментарии

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