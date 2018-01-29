На Сумщине поймали нелегальных лесорубов

За последние два дня в ходе проверки полицейские задокументировали два факта похищения древесины твердой породы. Нарушителями оказались двое мужчин - 44-летний житель Великописаревского района и 69-летний пенсионер из Тростянецкого района, которые в местных лесных массивах осуществили незаконную вырубку акаций и сосен. И если младший спилил пять деревьев акации, дедушка совершил незаконную порубку пяти сосен и четырех деревьев акации.
Во время беседы с работниками полиции мужчины рассказали, что деревья выбирали для себя, для собственного пользования, выбирая твердые породы.
Древесину работники полиции изъяли и устанавливают нанесенные нарушителями убытки. А по данному факту открыли уголовные производства по ч.1 ст.246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная порубка леса», которая предусматривает штраф или ограничение или лишение свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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Doberm
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