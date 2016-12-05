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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:37148

В Сумах патрульные обнаружили проблемный трактор

Патрулируя улицу Харьковскую, патрульные заметили трактор с прицепом, который транспортировал бетонные плиты.

Груз был закреплен ненадежно, поэтому мог создать опасность на дороге. Стражи порядка приняли решение остановить указанное авто.

Во время проверки документов по имеющимся базам, выяснилось, что номерной знак, размещенный на прицепе, принадлежал совсем другому транспортному средству. Также на тракторе был уничтожен номер шасси.

Инспекторы вынесли постановление по ч.6 ст. 121 (эксплуатация транспортного средства с номерным знаком, который не принадлежит этому средству) КоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.

Право Перебитые номера
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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