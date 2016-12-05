В Сумах патрульные обнаружили проблемный трактор

Груз был закреплен ненадежно, поэтому мог создать опасность на дороге. Стражи порядка приняли решение остановить указанное авто.
Во время проверки документов по имеющимся базам, выяснилось, что номерной знак, размещенный на прицепе, принадлежал совсем другому транспортному средству. Также на тракторе был уничтожен номер шасси.
Инспекторы вынесли постановление по ч.6 ст. 121 (эксплуатация транспортного средства с номерным знаком, который не принадлежит этому средству) КоАП и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу.
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