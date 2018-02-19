Сумские баскетболисты завершили сезон БК «СумДУ» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Киев-Баскета».

15-16 апреля прошли две игры за 9-ое место в высшей лиге чемпионата Украины по баскетболу. По договоренности между командами обе игры прошли в Киеве. В первой сумчане обыграли хозяев площадки 100:82 (Максим Лукьянов – 33 очка, Игорь кривич – 24 очка + 16 подборов + 5 перехватов, Павел Рязанцев – 18 очков, Сергей Глинчак – 13 очков + 6 подборов, Игорь Стародуб – 10 очков + 7 передач), во второй проиграли 82:88 (Игорь Стародуб – 32 очка + 6 передач, Максим Лукьянов – 21 очко, Сергей Глинчак – 11 очков, Игорь Кривич – 10 очков), но по сумме двух матчей оказались сильнее, заняв по итогам чемпионата 9-ое место.