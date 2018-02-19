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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:1160

Сумские баскетболисты завершили сезон

БК «СумДУ» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Киев-Баскета».

15-16 апреля прошли две игры за 9-ое место в высшей лиге чемпионата Украины по баскетболу. По договоренности между командами обе игры прошли в Киеве. В первой сумчане обыграли хозяев площадки 100:82 (Максим Лукьянов – 33 очка, Игорь кривич – 24 очка + 16 подборов + 5 перехватов, Павел Рязанцев – 18 очков, Сергей Глинчак – 13 очков + 6 подборов, Игорь Стародуб – 10 очков + 7 передач), во второй проиграли 82:88 (Игорь Стародуб – 32 очка + 6 передач, Максим Лукьянов – 21 очко, Сергей Глинчак – 11 очков, Игорь Кривич – 10 очков), но по сумме двух матчей оказались сильнее, заняв по итогам чемпионата 9-ое место.

Спорт Баскетбол БК СумГУ
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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