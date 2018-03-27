Лебединские бойцы отличились на кубке Европы Впервые в Украине 14 апреля был проведен международный турнир по куиокушинкай каратэ «Кубок Европы 2018».

На соревнования в Полтаве съехались лучшие бойцы из 11 областей Украины и таких стран как Польша, Дания, Греция… Сумщину на турнире представляли бойцы из Лебедина. Бронзовыми призерами «Кубка Европы» стали Яна Трофименко и Денис Ольховик.

Хотелось бы отметить еще одного нашего бойца, продемонстрировавшего настоящий дух Киокушин – это Андрей Кримец. Он все свои бои проводил с травмированной рукой, а один бой даже закончил нокаутом в свою пользу.

Призеры были награждены кубками, медалями и памятными вымпелами.