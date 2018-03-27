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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1020

Лебединские бойцы отличились на кубке Европы

Впервые в Украине 14 апреля был проведен международный турнир по куиокушинкай каратэ «Кубок Европы 2018».

На соревнования в Полтаве съехались лучшие бойцы из 11 областей Украины и таких стран как Польша, Дания, Греция… Сумщину на турнире представляли бойцы из Лебедина. Бронзовыми призерами «Кубка Европы» стали Яна Трофименко и Денис Ольховик.

Хотелось бы отметить еще одного нашего бойца, продемонстрировавшего настоящий дух Киокушин – это Андрей Кримец. Он все свои бои проводил с травмированной рукой, а один бой даже закончил нокаутом в свою пользу.

Призеры были награждены кубками, медалями и памятными вымпелами.

Спорт Каратэ Киокушинкай Лебедин
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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