Лебединские бойцы отличились на кубке Европы

На соревнования в Полтаве съехались лучшие бойцы из 11 областей Украины и таких стран как Польша, Дания, Греция… Сумщину на турнире представляли бойцы из Лебедина. Бронзовыми призерами «Кубка Европы» стали Яна Трофименко и Денис Ольховик.
Хотелось бы отметить еще одного нашего бойца, продемонстрировавшего настоящий дух Киокушин – это Андрей Кримец. Он все свои бои проводил с травмированной рукой, а один бой даже закончил нокаутом в свою пользу.
Призеры были награждены кубками, медалями и памятными вымпелами.
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