Чем дышали сумчане в марте Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители Сумского горсовета со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в марте.

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Сумах осуществляла лаборатория областного центра по гидрометеорологии.

В марте отбор проб атмосферного воздуха происходил на трех стационарных постах, расположенных по адресам: ул. СКД, 26 (ПСЗ № 3), ул. Харьковская, 125 (ПСЗ № 4), ул. Металлургов, 2 (ПСЗ № 5).

В течение месяца было отобрано и проанализировано 1276 проб.

Среднемесячные концентрации диоксида азота превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе в 1,8 раза, пыли - в 1,3 раза, формальдегида - в 1,1 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, ниже или на уровне санитарных норм.

По сравнению с февралем увеличилась среднемесячная концентрация диоксида азота, оксида азота и оксида углерода, уровень загрязнения пылью уменьшился, а диоксидом серы, формальдегидом и аммиаком остался почти на прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в марте не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в марте по г. Сумы составлял 11-13 мкР/ч и не превышал допустимых значений.