Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:4652

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах.

В городской клинической больницы № 1 проводили ремонт лестницы стационарного корпуса, дезкамеры, клинико-диагностической лаборатории и ортопедо-травматологического отделения № 1, начали ремонт помещения в кардиологическом отделении.

В городской клинической больнице № 5 занимались ремонтом помещений поликлиники, физиотерапевтического отделения и подвального помещения.

В городском клиническом роддоме Пресвятой Девы Марии ремонтировали палаты и операционную акушерского отделения, палаты гинекологического отделения.

В Центре первичной медико-санитарной помощи № 3 продолжали ремонтировать лестничный пролет.

Общество Ремонт больниц
view counter

По тематике

11.04.2018 15:00

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Отдел здравоохранения информирует о выполненных на прошлой неделе в лечебно-профилактических учреждениях города ремонтных работах....

26.03.2018 12:00

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Информацию по выполнению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставили в горотделе здравоохранения....

19.03.2018 15:12

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю, предоставили в горотделе здравоохранения....

12.03.2018 13:26

В сумских больницах продолжаются ремонты

Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил отдел здравоохранения....

05.03.2018 18:02

В Сумах продолжаются ремонты в больницах

Информацию по проведению ремонтов лечебно-профилактическими учреждениями за прошедшую неделю предоставил горотдел здравоохранения....

Новости

На Сумщине могут закрыть три заведения из-за нарушений в противопожарной безопасности (видео)
Сегодня 10:59
В Сумах продолжаются ремонты в больницах
Сегодня 10:46
Чем дышали сумчане в марте
Сегодня 10:33
Сумские баскетболисты завершили сезон
Сегодня 10:11
В Сумах патрульные обнаружили проблемный трактор
Сегодня 09:37
На Сумщине поймали нелегальных лесорубов 1
Сегодня 09:03
Сумчане отличились на чемпионате Украины по спортивной аэробике
Сегодня 08:30
C начала года военный сбор сумчан составил 42 миллиона гривен
Сегодня 08:05
Сколько дней в мае будут отдыхать сумчане
Вчера 17:48
Пограничники задержали украинку, которая незаконно пересекла границу
Вчера 17:31
Суд взыскал 75 тыс. грн за пользование землей в Ахтырке без договора аренды
Вчера 17:19
Сумчане просят построить школу и детсад в 12-ом микрорайоне
Вчера 17:16
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.