На Лебединщине саботируют реформу децентрализации В Лебедине районный совет, райгосадминистрация и больница перенесли адреса регистрации из города в села - Курган, Калюжное и Михайловку.

Теперь налоги из этих учреждений будут идти в бюджеты местных советов. Ранее наполняли казну Лебедина, пишет gazeta.ua.

«Из городского бюджета забрали почти пять миллионов гривен, когда перерегистрировали учреждения на территории соседних сел. Таким образом хотят повлиять на городскую громаду. Также власть давит на частные предприятия, чтобы и они выводили счета из города. При этом - все руководители и чиновники из трех структур, с детьми, родственниками и друзьями, живут, работают или учатся в Лебедине, относятся к городской громаде, и должны быть заинтересованы в развитии своего города», - пишет в Фейсбуке Анатолий Гриценко.

От Лебедина до каждого из указанных сел - около 12 км. Местным жителям объяснили, что заведения и дальше работать в райцентре.

- Это саботаж реформы децентрализации, поскольку районное руководство думает, что таким образом отсрочит закрытие райгосадминистрации. Ничего не получится, - говорит Юрий Ганущак, член Ассоциации городов Украины. - В Сумской области останется три или пять районов. Их сформируют вокруг Сум, Конотопа, Шостки. Вероятно, сюда попадут также Ромны и Ахтырка. Перед началом децентрализации мы предлагали руководителям районов помогать в образовании общин и так остаться в деятельности района или стать политиками. Однако совет услышали не все.

После окончания реформы децентрализации с 490 районов останется около 100.