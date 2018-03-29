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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:5951

На Сумщине могут закрыть три заведения из-за нарушений в противопожарной безопасности (видео)

Три учреждения, которые были проверены на безопасность, рискуют быть закрытыми.

Такую информацию обнародовали в управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области. Это - отчет по результатам ревизий, проведенных на протяжении последних двух недель. Речь идет о проверках состояния пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах, больницах и учебных заведениях, говорится в сюжете UA:СУМИ.

«В ходе проверок выявлено 789 нарушений, за которые на 33 руководителей учреждений и ответственных должностных лиц применены меры административного воздействия - штрафы. По трем объектам направлены материалы в суд о применении мер реагирования!, - сообщил Олег Стрилка, представитель управления ГСЧС в Сумской области.

Озвучить названия заведений, на которые подали в суд, он отказался - отметил: материалы в суд направлены 13 апреля. Напомним, по информации управления, за период с 30 марта по 11 апреля проверили в области 38 объектов.

17 апреля состояние пожарной безопасности будут проверять в сумском «Евробазаре». В частности, в его детской развлекательной зоне на 4-м этаже здания.

Право Пожарная безопасность
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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