На Сумщине могут закрыть три заведения из-за нарушений в противопожарной безопасности (видео)

Такую информацию обнародовали в управлении государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области. Это - отчет по результатам ревизий, проведенных на протяжении последних двух недель. Речь идет о проверках состояния пожарной безопасности в торгово-развлекательных комплексах, больницах и учебных заведениях, говорится в сюжете UA:СУМИ.
«В ходе проверок выявлено 789 нарушений, за которые на 33 руководителей учреждений и ответственных должностных лиц применены меры административного воздействия - штрафы. По трем объектам направлены материалы в суд о применении мер реагирования!, - сообщил Олег Стрилка, представитель управления ГСЧС в Сумской области.
Озвучить названия заведений, на которые подали в суд, он отказался - отметил: материалы в суд направлены 13 апреля. Напомним, по информации управления, за период с 30 марта по 11 апреля проверили в области 38 объектов.
17 апреля состояние пожарной безопасности будут проверять в сумском «Евробазаре». В частности, в его детской развлекательной зоне на 4-м этаже здания.
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