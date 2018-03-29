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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1687

«Агробизнес» обогнал «Викторию» в аматорском чемпионате Украины

На выходных возобновились игры чемпионата Украины по футболу серди аматоров.

В восьмом туре роменский «Агробизнес ТСК» дома обыграл «Авангард» с Черниговщины 2:0 (голы забили Сидоренко и Осадчий в первые 10 минут мачта), а николаевская «Вкитория» упустила победу над «Факелом» с Винничины 1:1 (на гол Рябцева в конце первого тайма гости ответили на последней минуте).

Таким образом в турнирной таблице группы 2 роменская команда догнала и обошла николаевскую за счет разницы забитых и пропущенных мячей – у обеих коллективов по 20 очков в 8 матчах, они лидируют в группе. На 6 очков меньше у «Факела», на 8 – у «Авангарда», все остальные безнадежно отстали.

Кстати, уже завтра, 18 апреля, «Виктория» сыграет в Сумах на поле ФЦ «Барса» ответный матч ¼ финала кубка Украины среди аматоров против запорожского «Металлурга». Начало игры в 16.30. В первой игре сильнее были наши земляки 1:0.

Спорт Агробизнес TSK Виктория Николаевка Футбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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