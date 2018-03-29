«Агробизнес» обогнал «Викторию» в аматорском чемпионате Украины

В восьмом туре роменский «Агробизнес ТСК» дома обыграл «Авангард» с Черниговщины 2:0 (голы забили Сидоренко и Осадчий в первые 10 минут мачта), а николаевская «Вкитория» упустила победу над «Факелом» с Винничины 1:1 (на гол Рябцева в конце первого тайма гости ответили на последней минуте).
Таким образом в турнирной таблице группы 2 роменская команда догнала и обошла николаевскую за счет разницы забитых и пропущенных мячей – у обеих коллективов по 20 очков в 8 матчах, они лидируют в группе. На 6 очков меньше у «Факела», на 8 – у «Авангарда», все остальные безнадежно отстали.
Кстати, уже завтра, 18 апреля, «Виктория» сыграет в Сумах на поле ФЦ «Барса» ответный матч ¼ финала кубка Украины среди аматоров против запорожского «Металлурга». Начало игры в 16.30. В первой игре сильнее были наши земляки 1:0.
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