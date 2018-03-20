В Сумах память тренера почтили кроссом

Победитель забега Петр Шукалович
В соревнованиях приняли участие 19 спортсменов, которые преодолели 8-километровую дистанцию в округе СНАУ.
В итоге лучшими в своих категориях стали: среди мужчин – Петр Шукалович (Шостка) – 30:22:00, среди женщин – Юлия Карпенко – 38:45:00, а также Алексей Меденцов (30-40 лет) – 31:56:00, Александр Никулин (51-60 лет) – 35:17:00, Михаил Кравцов (41-50 лет) – 44:39:00.
Тем временем стартовала регистрация на следующие соревнования в рамках Sumy Running League – до II Running for a dream.
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