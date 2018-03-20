В Сумах память тренера почтили кроссом 14 апреля в Сумах прошел весенний кросс памяти Павла Сайко.

В соревнованиях приняли участие 19 спортсменов, которые преодолели 8-километровую дистанцию в округе СНАУ.

В итоге лучшими в своих категориях стали: среди мужчин – Петр Шукалович (Шостка) – 30:22:00, среди женщин – Юлия Карпенко – 38:45:00, а также Алексей Меденцов (30-40 лет) – 31:56:00, Александр Никулин (51-60 лет) – 35:17:00, Михаил Кравцов (41-50 лет) – 44:39:00.

Тем временем стартовала регистрация на следующие соревнования в рамках Sumy Running League – до II Running for a dream.