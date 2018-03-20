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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3465

В Сумах память тренера почтили кроссом

14 апреля в Сумах прошел весенний кросс памяти Павла Сайко.

Победитель забега Петр Шукалович

В соревнованиях приняли участие 19 спортсменов, которые преодолели 8-километровую дистанцию в округе СНАУ.

В итоге лучшими в своих категориях стали: среди мужчин – Петр Шукалович (Шостка) – 30:22:00, среди женщин – Юлия Карпенко – 38:45:00, а также Алексей Меденцов (30-40 лет) – 31:56:00, Александр Никулин (51-60 лет) – 35:17:00, Михаил Кравцов (41-50 лет) – 44:39:00.

Тем временем стартовала регистрация на следующие соревнования в рамках Sumy Running League – до II Running for a dream.

 
Спорт Кросс Легкая атлетика
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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