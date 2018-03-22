На Сумщине срубили лишнюю сотню «левых» деревьев На Сумщине разоблачен сотрудник лесхоза, из-за злоупотребления служебным положением которого государству нанесено почти полмиллиона убытков.

Роменской местной прокуратурой бывшему сотруднику Лебединского дочернего агролесохозяйственного предприятия «Лебединский агролесхоз» сообщено о подозрении в умышленном использовании служебного положения с целью получения неправомерной выгоды, повлекшем тяжкие последствия.

Установлено, что указанным лесхозом и частным предприятием заключен договор на рубку 90 деревьев. При этом подозреваемый, который занимал должность мастера леса и осуществлял контроль за рубкой насаждений, кроме прописанных в договоре допустил незаконную вырубку еще 98 деревьев на оговоренной территории.

По словам заместителя руководителя Роменской местной прокуратуры Юрия Лукьяненко, самовольно спилены 34 дуба и 64 ясеня, поэтому окружающей среде нанесен ущерб в размере почти полмиллиона гривен. Следствие продолжается, устанавливаются лица, причастные к незаконной рубке указанных 98 деревьев.

Действия бывшего мастера леса квалифицированы по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.