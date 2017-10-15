В Сумах прошел чемпионат города по жиму 14 апреля в Сумах прошел чемпионат города по классическому и экипировочному жиму штанги лежа среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек, ветеранов.

Посоревноваться приехали спортсмены из Киева, Глухова, Ахтырки, Путивля, Кролевца, с. Короп (Черниговская обл.), Краснополья.

В соревнованиях среди девушек в весовой категории до 52 кг I место заняла Коваленко Ксения (Глухов) с результатом 45 кг.

В в/к до 57 кг I место заняла Лошкарева Анна (Сумы) с результатом 47,5 кг и в в/к до 63 кг победу одержала Коваленко Ольга (Сумы) - 57,5 кг.

Среди юниорок в в/к до 47 кг I место заняла Герман Ольга (Сумы) - результат 55 кг,

II место у Ивановой Анжелики (Сумы) - жим 45 кг.

В в/к до 57 кг I место у Гончаренко Елены (Ахтырка) - 50 кг.

В/к до 63 кг I место и новый рекорд области у Гончаровой Екатерины (Сумы) - результат 65 кг. II место у Ружинской Натальи (Сумы) - жим 55 кг.

И в в/к до 72 кг I место заняла Гура Юлия (Сумы) - результат 65 кг (новый рекорд области).

Среди женщин:

В в/к до 52 кг I место заняла Гудим Елена (Сумы) - жим 45 кг.

В/к до 63 кг I место и новый рекорд области у Могильниковой Ольги (Сумы) - результат 60,5 кг. II место у Скляр Анны (Сумы) - жим 57,5 кг.

В/к до 72 кг I место заняла спортсменка из г. Путивль Бутова Ольга - результат 57,5 кг, II место у Федорчак Татьяны (Ахтырка) - 50 кг, III место у Мордовец Елизаветы (Сумы) - 45 кг.

Далее соревновались юноши I возрастной группы (2006 г. и младше), где в в/к до 46 кг победу одержал 9-летний сумчанин Бакляк Артём - при собственном весе в 37,5 кг он выжал штангу таким же весом - 37,5 кг! II место занял Романюк Тимофей (Кролевец) - жим 22,5 кг.

Среди юношей II возрастной группы (2003-2005 г.) в в/к до 46 кг I место занял Сусло Антон (Кролевец) - жим 45 кг, в в/к до 49 кг I место Саенко Дмитрий (Кролевец) - жим 52,5 кг. В в/к до 53 кг I место занял Шутько Андрей (Короп) - 67,5 кг.

В в/к до 53 кг I место занял Мазний Павел (Короп) - 75 кг. В в/к до 66 кг I место у Тептюк Евгения (Короп) - 95 кг. В в/к до 74 кг I место у Пивоварова Антона (Сумы) - жим 80 кг. В в/к до 93 кг победу одержал Бражник Дмитрий (Сумы) - результат 85 кг.

Среди юношей III возрастной группы (2000-2002 г.) в в/к до 46 кг I место занял Нагорный Евгений (Короп) - 42,5 кг. В в/к до 53 кг I место занял Денщиков Роман (Сумы) - 72,5 кг. В в/к до 59 кг I место у Шайденко Павла (Сумы) - результат 85 кг.

В в/к до 66 кг I место занял Белоголовый Александр (Сумы) - 100 кг. В в/к до 74 кг победителем стал Зеленский Вячеслав (Сумы) - результат 122,5 кг. В в/к до 83 кг первый - Кулак Алексей (Сумы) - 92,5 кг. И в в/к до 93 кг победитель Коржов Денис (Сумы) - жим 122,5 кг.

Среди юниоров:

В в/к до 59 кг I место занял Коноваленко Вячеслав (Сумы) результат 110 кг., в в/к до 66 кг I место занял Воронцов Алексей (Сумы) - результат 150 кг., в в/к до 74 кг I место занял Карась Виталий (Ахтырка) - 125 кг., в в/к до 83 кг победу одержал Бережной Станислав (Сумы) - 162,5 кг.,и в в/к до 93 первый - Лелюх Александр (Сумы) - 112,5 кг.

Среди мужчин:

В/к до 66 кг - новый рекорд области, превышающий норматив МСМК установил МСУ Швыдко Денис (Сумы) - результат 177,5 кг!

В в/к до 74 кг I место у МСУ Анцибора Сергея (Сумы) - результат 150 кг., II место занял место Боюн Антон (Сумы) - 137,5 кг. III место у Попильнюх Сергей (Ахтырка) - 130 кг.

В в/к до 83 кг I место у Великодного Ивана (Сумы) - 177,5 кг, II место занял МСУ Бакляк Владимир (Сумы) - 160 кг, III место у Красникова Виталия (Сумы) - 155 кг.

Невероятное мужество и силу проявил Морозов Владислав, МСМК по биатлону, выжав штангу весом в 105 кг!

В/к до 93 кг - здесь победу одержал Томеян Владимир (Сумы) - жим 190 кг, II место занял Федорчак Тарас (Ахытрка) - 160 кг, III место у Саенко Вячеслава (Сумы) - 157,5 кг.

В в/к до 105 кг I место занял МСУ Дудченко Александр (Сумы) - 195 кг, II место занял Бондарь Александр (Сумы) - 195 кг, III место у Степаненко Иона (Сумы) - 190 кг.

В в/к до 120 кг I место занял Кириченко Андрей (Глухов) - жим 190 кг, II место у Чаплыгина Артёма (Киев) - 182,5 кг, и III место у Дивочого Ивана (Сумы) - 150 кг.

Среди ветеранов в в/к до 93 кг I место занял Калашник Виктор (Сумы) - 125 кг, II место занял Романюк Александр (Кролевец) - 120 кг.

В экипировочном жиме штанги лежа среди девушек чемпионкой стала Поцелуева Катерина (Глухов), в в/к до 52 кг ей покорилась штанга весом в 80 кг. Среди женщин в в/к до 57 кг такой же результат показала Исаева Елена (Сумы).

Среди юношей в в/к до 66 кг Клиндух Дмитрий (Кролевец) выжал штангу весом 77,5 кг.

Среди юниоров в в/к до 74 кг I место занял Москаленко Дмитрий (Глухов) - 180 кг, Фатеев Михаил (Глухов) стал первым в в/к до 93 кг с результатом 157,5 кг., и в в/к до 120 кг Медведь Роман (Глухов) выжал штангу весом 240 кг.

И завершали соревнования мужчины, в в/к до 74 кг МСУ Каптилов Иван (Сумы) выжал штангу весом 207,5 кг., в в/к до 105 кг МСУ Петёрин Игорь (Путивль) установил новый рекорд области, превышающий норматив МСМК - 273 кг, II место в данной весовой категории занял Свистун Петр (Киев) - результат 242,5 кг.

В в/к до 120 кг МСУ Коноваленко Денис (Кролевец) установил новый рекорд области, превышающий норматив МСМК - 288 кг.