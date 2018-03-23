Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:12191

За выходные патрульные остановили 19 пьяных водителей

За выходные на территории города и 2 автодорогах (Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» от Сум до Юнаковки и Н-12 «Сумы - Полтава» от Сум до границ Полтавской области), которые обслуживают экипажи патрульной полиции, были зафиксированы 19 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

При этом нетрезвые водители находились за рулем 14 автомобилей и 5 мототранспортных средств.

Из них 17 водителей привлекли к админответсвенности по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), двух – по ч.2 ст. 130 (повторное в течение года управление в состоянии опьянения).

В Сумах было выявлено 9 фактов, в Тростянце - 2, в Ахтырке - 3, в Сумском районе - 3, в Ахтырском районе – 2.

Право Пьяный за рулем
view counter

По тематике

13.04.2018 17:50

На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить чиновника полиции

После очередной пьяной поездки ахтырчанин попытался дать взятку правоохранителям.... 3

11.04.2018 17:39

В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от патрульных (видео)

Патрульные составили 3 административных материала на нетрезвого водителя, который пытался убежать от полицейских....

03.04.2018 15:00

В Конотопе пьяный водитель пытался на авто сбить полицейского

Нетрезвый водитель на замечания полицейского убрать автомобиль с тротуара отреагировал довольно неадекватно: вместо того, чтобы выполнить законное требование полицейского, завел...

30.03.2018 12:10

Пьяный водитель пытался убежать от патрульных (видео)

Патрульные составили три административных материала на водителя, который в состоянии опьянения пытался убежать от инспекторов....

23.03.2018 14:56

На Сумщине пьяный водитель пытался подкупить полицейского

На Сумщине разоблачили мужчину, который пытался избежать наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, подкупив полицейского....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.