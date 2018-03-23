За выходные патрульные остановили 19 пьяных водителей За выходные на территории города и 2 автодорогах (Н-07 «Киев - Сумы - Юнаковка» от Сум до Юнаковки и Н-12 «Сумы - Полтава» от Сум до границ Полтавской области), которые обслуживают экипажи патрульной полиции, были зафиксированы 19 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

При этом нетрезвые водители находились за рулем 14 автомобилей и 5 мототранспортных средств.

Из них 17 водителей привлекли к админответсвенности по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), двух – по ч.2 ст. 130 (повторное в течение года управление в состоянии опьянения).

В Сумах было выявлено 9 фактов, в Тростянце - 2, в Ахтырке - 3, в Сумском районе - 3, в Ахтырском районе – 2.