За выходные патрульные остановили 19 пьяных водителей

При этом нетрезвые водители находились за рулем 14 автомобилей и 5 мототранспортных средств.
Из них 17 водителей привлекли к админответсвенности по ч. 1 ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), двух – по ч.2 ст. 130 (повторное в течение года управление в состоянии опьянения).
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