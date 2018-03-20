Юных сумчан приглашают на образовательный фестиваль

Целью мероприятия является популяризация STEM-образования среди молодежи. STEM - это акроним четырех дисциплин: Science - естественные науки; Technology - технологии; Engineering - техническое творчество; Mathematics - математика. STEM - это уже отдельное образовательное направление, сочетающее инновационные технологии в изучении как естественных наук, так и художественных дисциплин. На фестивале вы сможете ознакомиться со школами и курсами, которые специализируются на STEM-образования; дети смогут попробовать себя в роли STEM-ученых на мастер-классах (смастерить работа, провести химические и физические эксперименты, порулить работами) присоединиться к конкурсу технических решений посетить выставку проектов; развлечься с аниматорами.
Мероприятие пройдет в конгресс-центре СумГУ (ул. Покровская, 9/1) с 10 до 18 утра.
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