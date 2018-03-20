Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:51218

Юных сумчан приглашают на образовательный фестиваль

Третий Всеукраинский образовательный фестивалиь «STEM» пройдет в Сумах 21 апреля.

Целью мероприятия является популяризация STEM-образования среди молодежи. STEM - это акроним четырех дисциплин: Science - естественные науки; Technology - технологии; Engineering - техническое творчество; Mathematics - математика. STEM - это уже отдельное образовательное направление, сочетающее инновационные технологии в изучении как естественных наук, так и художественных дисциплин. На фестивале вы сможете ознакомиться со школами и курсами, которые специализируются на STEM-образования; дети смогут попробовать себя в роли STEM-ученых на мастер-классах (смастерить работа, провести химические и физические эксперименты, порулить работами) присоединиться к конкурсу технических решений посетить выставку проектов; развлечься с аниматорами.

Мероприятие пройдет в конгресс-центре СумГУ (ул. Покровская, 9/1) с 10 до 18 утра.

Фото
Общество StEM Образование Фестиваль
view counter

По тематике

У Тростянці відбудеться музичний фестиваль “Чайковський Fest”
12.04.2018 09:56

У Тростянці відбудеться музичний фестиваль “Чайковський Fest”

25-27 травня у Тростянці на Сумщині відбудеться Міжнародний фестиваль класичної музики “Чайковський Fest”....

11.04.2018 09:21

Три сумские школы изменили название

На мартовской сессии городского совета депутаты поддержали решение об изменении названия трех общеобразовательных учебных заведений....

28.03.2018 11:04

Сумская классическая гимназия - в сотне лучших школ Украины

Коммунальное учреждение «Сумская классическая гимназия» Сумского городского совета попала в рейтинг «100 лучших школ Украины», составленного экспертами журнала «Фокус»....

«Золотая соната» принесла сумчанке призовое место
27.03.2018 17:51

«Золотая соната» принесла сумчанке призовое место

Юная сумчанка заняла второе место в Международном фестивале-еконкурсе искусств «Золотая соната»....

20.03.2018 10:58

Сумы принимают пятнадцатый «Органум»

Сегодня, 20 марта, в Сумах начинается международный фестиваль классической музыки «Органум»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.