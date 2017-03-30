Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:4098

Сумские радиопеленгаторы стали чемпионами Украины

13-15 апреля в Луцке состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей.

В общекомандном зачете Сумская область стала чемпионом Украины. Второе место заняли киевляне, третье - Винницкая область.

В личном зачете в трех дисциплинах представители Сумщины получили 7 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовых наград. Лучшими были Егор Редька - 2 золотые, Дмитрий Денисенко - 2 золотые, по 1 золотой у Михаила Тихонкова и Артема Малеваного. Все - воспитанники тренера Максима Редьки. Одна золотая медаль на счету Вероники Дзюбенко (тренер Лилия Зыкова).

Спорт Радиопеленгация
view counter

По тематике

Сумские радиопеленгаторы стали вторыми в Украине
29.03.2018 10:35

Сумские радиопеленгаторы стали вторыми в Украине

21-26 марта в Херсоне проходил чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры, юноши)....

Сумчане отличились на чемпионате мира по радиопеленгации
04.07.2017 11:56

Сумчане отличились на чемпионате мира по радиопеленгации

30 июня – 4 июля в г. Турчьянске Теплице (Словакия) состоялся чемпионат мира среди юношей по спортивной радиопеленгации....

19.05.2017 14:35

Сумские радиопеленгаторы отличились во Львове

6-9 мая во Львове состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации на удлиненных дистанциях среди взрослых юниоров и юношей и всеукраинские...

Сумские радиопеленгаторы стали лучшими в Украине
25.04.2017 12:46

Сумские радиопеленгаторы стали лучшими в Украине

21-23 апреля в Дубно Ривненской области состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей....

Сумские радиопеленгаторы отличились в Ужгороде
30.03.2017 11:06

Сумские радиопеленгаторы отличились в Ужгороде

24-27 марта в Ужгороде состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры, юноши)....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.