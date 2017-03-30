Сумские радиопеленгаторы стали чемпионами Украины 13-15 апреля в Луцке состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей.

В общекомандном зачете Сумская область стала чемпионом Украины. Второе место заняли киевляне, третье - Винницкая область.

В личном зачете в трех дисциплинах представители Сумщины получили 7 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовых наград. Лучшими были Егор Редька - 2 золотые, Дмитрий Денисенко - 2 золотые, по 1 золотой у Михаила Тихонкова и Артема Малеваного. Все - воспитанники тренера Максима Редьки. Одна золотая медаль на счету Вероники Дзюбенко (тренер Лилия Зыкова).