Сумские радиопеленгаторы стали чемпионами Украины

В общекомандном зачете Сумская область стала чемпионом Украины. Второе место заняли киевляне, третье - Винницкая область.
В личном зачете в трех дисциплинах представители Сумщины получили 7 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовых наград. Лучшими были Егор Редька - 2 золотые, Дмитрий Денисенко - 2 золотые, по 1 золотой у Михаила Тихонкова и Артема Малеваного. Все - воспитанники тренера Максима Редьки. Одна золотая медаль на счету Вероники Дзюбенко (тренер Лилия Зыкова).
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