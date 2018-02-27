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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:02423

Газовики подвергают опасности сумчан

Так считает сумской активист Владимир Дворниченко, выложивший в Фейсбуке фото газораспределительного пункта в одном из спальных районов города.

«Монополист ПАО «Сумыгаз» не обслуживает ГРП, подвергает сумчан опасности, получает сверхдоходы и пренебрегает правилами благоустройства города Сумы», - прокомменатировал он свои фото.

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Право Сумыгаз
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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