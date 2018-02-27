Газовики подвергают опасности сумчан

«Монополист ПАО «Сумыгаз» не обслуживает ГРП, подвергает сумчан опасности, получает сверхдоходы и пренебрегает правилами благоустройства города Сумы», - прокомменатировал он свои фото.
В Ахтырке бригады аварийно-диспетчерской службы «Сумыгаз» готовы безотлагательно приступить к ликвидации возможных последствий наводнения....
«Сумыгаз» отмечает, что в связи с температурными колебаниями возможны сдвиги почвы, что может привести к деформации подземных газопроводов....
Сегодня, 21 марта, газивики отключило газ в доме № 10а по ул. Новоместенская....
Из-за нерадивых работников, подключавших газовую колонку, 20 квартир сидит без газа....
В 2017 году зафиксировано 854 случая краж голубого топлива из газораспределительных сетей Сумской области....