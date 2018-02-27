Газовики подвергают опасности сумчан Так считает сумской активист Владимир Дворниченко, выложивший в Фейсбуке фото газораспределительного пункта в одном из спальных районов города.

«Монополист ПАО «Сумыгаз» не обслуживает ГРП, подвергает сумчан опасности, получает сверхдоходы и пренебрегает правилами благоустройства города Сумы», - прокомменатировал он свои фото.