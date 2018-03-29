Покупка автомобиля в интернете оказалась мошеннической ловушкой Пытаясь сэкономить на приобретении машины, 25-летний житель Шостки воспользовался объявлениям в Интернете. Вот только продавцом оказался обычный аферист, который взял предоплату и исчез.

В полицию обратился 25-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что хотел приобрести автомобиль и воспользовался объявления в Интернете. А когда наткнулся на выгодное предложение, связался с продавцом и договорился об уплате за товар. Последний заверил, что документы он самостоятельно переоформит на нового владельца, если тот перечислит ему деньги и отправит ксерокопии необходимых документов. Заявитель согласился. Но, получив обусловленные 2600 гривен, так называемый продавец перестал выходить на связь.

Сейчас правоохранители принимают необходимые меры по установлению личности злоумышленника и возвращения потерпевшему потерянных средств. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Работники полиции предостерегают всех граждан от подобных злоумышленников и советуют пользоваться проверенными Интернет-магазинами, а за товар платить при его получении. Не перечисляйте деньги незнакомцам, которых вы только слышали по телефону и помните, что за каждым вторым объявлением в Интернете, может скрываться обычный мошенник, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.