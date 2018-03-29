Полиция дает советы сумчанам, как уберечься от квартирных краж Правоохранители Сумщины предостерегают жителей города и области от квартирных воров и дают рекомендации как не стать их жертвой.

Так, только за последние сутки на линию «102» поступило семь сообщений от жителей города и области, которые сообщили, что их квартиры обокрали. Заявители жаловались на неизвестных злоумышленников, которые из квартир и домов украли значительные суммы денег, золотые и серебряные изделия и ценные вещи. Установить подозреваемых удалось только в двух случаях.

«Активизация квартирных краж приходится именно на период начала посевных работ и накануне майских праздников, - отмечает Владимир Бабич, заместитель начальника ГУНП в Сумской области. - Однако, соблюдая элементарные правила безопасности, можно значительно уменьшить риск увидеть свою квартиру обобранной».

Обычно квартирные воры в дома и помещений попадают путем взлома входной двери, повреждений замков, путем отжима пластиковых окон или через открытое окно. Поэтому, если вы планируете покидать свой дом, все тщательно закрывайте, а ценные вещи держите в сейфе, и не выставляйте их на показ.

В полиции отмечают, что иногда своих жертв воры ищут в соцсетях. Через интернет они очень легко определяют, дома ли владелец квартиры. Поэтому, если вас не будет дома несколько дней или недель, договоритесь с соседями, чтобы они следили за вашей квартирой и регулярно вынимали корреспонденцию из почтового ящика. Попросите кого-то из родственников, во время вашего отсутствия, хотя бы несколько раз в неделю, периодически наведываться в дом, включать свет в комнатах в вечернее время суток. Обязательно ставьте решетки, если живете на нижних этажах. И чтобы быть спокойными и не беспокоиться о возможности проникновения в вашей квартиры - устанавливайте системы сигнализации.

Но если уж случилось так, что вы стали жертвой кражи, срочно вызывайте полицию или звоните на «102». Помните, чем быстрее Вы сообщите о совершении преступления, тем больше шансов задержать вора, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.