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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:41198

В Шосткинском районе убит 57-летний кролевчанин

14 апреля, около 15.00, на берегу озера Понурка, что вблизи села Собичево Шосткинского района, был найден труп мужчины.

Как сообщили в Шосткинском отделе полиции, тело 57-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы было найдено близ села Собичево Шосткинского района. По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители принимают меры по установлению и задержанию виновного лица, пишет сайт Кролевца.

Тело погибшего 57-летнего жителя Кролевца нашел его товарищ, который сразу сообщил о находке в полицию. На место была направлена следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснили правоохранители, погибший несколько дней назад приехал в село Собичево к своему знакомому, который арендует местный пруд. В то утро, 14 апреля, он пошел к озеру благоустраивать территорию и больше на связь не вышел.

Сейчас полицейские отрабатывают различные версии произошедшего. Опрашивают жителей села, дачников и т.п. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство».

Всех неравнодушных, которые владеют какой-либо информацией о данном происшествии, или личности, которая может быть причастна к тяжкому преступлению полицейские просят обращаться по адресу: Шостка ул. Свободы, 67 или звонить по номерам (050) 327 91 48, 102 (круглосуточно).

Право Убийство Шосткинский район
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