Мэр Сум впервые за 7 недель появился на людях Мэр Сум Александр Лысенко 17 апреля пришел-таки в Заречный районный суд г. Сумы, где его ждали с конца февраля по поводу обвинения в правонарушении, связанном с коррупцией, а именно голосовании на сессии Сумского горсовета за установку надбавок и премий самому себе.

Сначала г-н Лысенко был на больничном около месяца, его даже видели в ЦГБ, затем уехал в санаторий на Винничине, где лечение завершилось на прошлой неделе. Его ждали в зале суда 13 апреля, но, оказалось, что мэр не сумел купить билеты на поезд Киев – Сумы, поэтому обещался прийти в понедельник. Депутаты Сумского горсовета Владимир Чепик и Андрей Крамченков даже принесли тогда ему одеяло а-ля Насиров, чтобы мэр побыстрее выздоравливал, но вручать его было не кому.

16 апреля заседание снова перенесли, так как никто не смог связаться с мэром – на телефонные звонки ни от адвоката, ни от секретаря суда он не отвечал, хотя на работе был – попросился в однодневный отпуск.

И только во вторник явился в суд, но заседание снова отложили на неделю, так как обвиняемый заявил отвод судьи.