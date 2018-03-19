Мэр Сум впервые за 7 недель появился на людях

Сначала г-н Лысенко был на больничном около месяца, его даже видели в ЦГБ, затем уехал в санаторий на Винничине, где лечение завершилось на прошлой неделе. Его ждали в зале суда 13 апреля, но, оказалось, что мэр не сумел купить билеты на поезд Киев – Сумы, поэтому обещался прийти в понедельник. Депутаты Сумского горсовета Владимир Чепик и Андрей Крамченков даже принесли тогда ему одеяло а-ля Насиров, чтобы мэр побыстрее выздоравливал, но вручать его было не кому.
16 апреля заседание снова перенесли, так как никто не смог связаться с мэром – на телефонные звонки ни от адвоката, ни от секретаря суда он не отвечал, хотя на работе был – попросился в однодневный отпуск.
И только во вторник явился в суд, но заседание снова отложили на неделю, так как обвиняемый заявил отвод судьи.
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